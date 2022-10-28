«ПСЖ» предложил 20 млн евро за 16-летнего Эндрика. «Реал» сделает предложение в ближайшее время

Европейские топ-клубы начали борьбу за 16-летнего бразильца Эндрика.

предложил за нападающего 20 миллионов евро, однако требуют за него как минимум вдвое больше.

На форварда также претендует . Как отмечает Marca, мадридский клуб давно следит за развитием игрока и в самое ближайшее время сделает свое предложение.

Ранее сообщалось, что Эндриком интересуется и . В контракте нападающего с бразильским клубом указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2025 года.

На этой неделе установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии, забив в ворота (3:1).