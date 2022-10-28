«ПСЖ» предложил 20 млн евро за 16-летнего Эндрика. «Реал» сделает предложение в ближайшее время
Европейские топ-клубы начали борьбу за 16-летнего бразильца Эндрика.
«ПСЖ» предложил за нападающего 20 миллионов евро, однако «Палмейрас» требуют за него как минимум вдвое больше.
На форварда также претендует «Реал». Как отмечает Marca, мадридский клуб давно следит за развитием игрока и в самое ближайшее время сделает свое предложение.
Ранее сообщалось, что Эндриком интересуется и «Барселона». В контракте нападающего с бразильским клубом указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2025 года.
На этой неделе Эндрик установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии, забив в ворота «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).
Комментарии