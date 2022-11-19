Отец Эндрика: «Только «ПСЖ» начал переговоры с «Палмейрас» и сделал официальное предолжение»

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Дуглас Соуза, отец 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика, рассказал о переговорах с «ПСЖ».

«На данный момент «Пари Сен-Жермен» – единственный клуб, который начал переговоры с «Палмейрас» и сделал официальное предложение.

Многие клубы из разных стран хотели бы подписать его. «ПСЖ» уже сделал свой ход», – заявил Соуза в интервью Canal do Nicola.

Ранее сообщалось, что «Реал» направлял своего представителя в Бразилию на переговоры по Эндрику.

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