У Роналду 4 гола в 22 матчах сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»
Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча в текущем сезоне.
Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Португалии и Швейцарии (6:1), в котором он вышел на замену на 73-й минуте.
В сезоне-2022/23 за 22 матча в составе «Манчестер Юнайтед» и национальной команды 37-летний футболист лишь дважды забил с игры: «Шерифу» (3:0) и «Эвертону» (2:1). Еще дважды он реализовал пенальти: против Ганы (3:2) и «Шерифа» (2:0).
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