Невилл о Роналду в запасе: «Надо прекратить раздражаться и дуться. Три тренера сделали одно и то же, они ошиблись?»

раскритиковал за поведение на скамейке запасных на ЧМ-2022.

Португалец остался в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии.

«У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры.

Я не удивлюсь, если он выйдет [против ] и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер «Ювентуса»? А тренер «Манчестер Юнайтед»? И ошибается ли теперь тренер сборной ? Три тренера сделали с ним одно и то же», – сказал бывший защитник и сборной Англии.

Роналду недоволен Сантушем из-за замен. У него еще нет полных матчей на ЧМ-2022 (Correio da Manhã)

Сантуш о Роналду в запасе: «Тактическое решение, которое мы подготовили заранее. Это никак не связано с предыдущим матчем»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ