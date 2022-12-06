Невилл о Роналду в запасе: «Надо прекратить раздражаться и дуться. Три тренера сделали одно и то же, они ошиблись?»
Гари Невилл раскритиковал Криштиану Роналду за поведение на скамейке запасных на ЧМ-2022.
Португалец остался в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии.
«У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры.
Я не удивлюсь, если он выйдет [против Швейцарии] и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер «Ювентуса»? А тренер «Манчестер Юнайтед»? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
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