У Роналду 53 удара и 1 гол со штрафных на ЧМ и Евро. Он пробил в стенку в игре со Швейцарией

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Нападающий Криштиану Роналду не сумел забить Швейцарии со штрафного на ЧМ-2022.

На 76-й минуте игры 1/8 финала форвард пробил в стенку, после чего мяч был вынесен в центр поля.

В составе португальской команды Роналду 53 раза наносил удары со штрафных на чемпионатах мира и Европы. Лишь один стал результативным.

На турнире в Катаре он пробил со штрафного впервые.

Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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