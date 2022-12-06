У Роналду 53 удара и 1 гол со штрафных на ЧМ и Евро. Он пробил в стенку в игре со Швейцарией

Нападающий Криштиану Роналду не сумел забить со штрафного на .

На 76-й минуте игры 1/8 финала форвард пробил в стенку, после чего мяч был вынесен в центр поля.

В составе португальской команды Роналду 53 раза наносил удары со штрафных на чемпионатах мира и Европы. Лишь один стал результативным.

На турнире в Катаре он пробил со штрафного впервые.

Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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