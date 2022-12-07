Роналду забил из офсайда в матче 1/8 финала ЧМ против Швейцарии. Он вышел на 73-й минуте
Криштиану Роналду отметился голом из офсайда в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Форвард сборной Португалии вышел на поле на 73-й минуте игры со Швейцарией при счете 5:1. На 84-й минуте он получил пас в районе центрального круга, убежал к воротам Яна Зоммера и отправил мяч в сетку. Взятие ворот было отменено, так как в момент передачи Криштиану находился в положении вне игры.
Ранее, на 76-й минуте, он пробил в стенку со штрафного.
Рамуш сделал хет-трик за 67 минут в плей-офф ЧМ. У Роналду, которого он заменил, нет голов за 514 минут
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