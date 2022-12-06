Роналду вышел на 73-й минуте игры со Швейцарией. Пепе отдал ему капитанскую повязку
Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
37-летний португалец появился на поле на 73-й минуте, на скамейку отправился Жоау Феликс.
Защитник Пепе передал Роналду капитанскую повязку.
Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.
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