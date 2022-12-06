Роналду вышел на 73-й минуте игры со Швейцарией. Пепе отдал ему капитанскую повязку

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Жоау Феликс Футбол

Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

37-летний португалец появился на поле на 73-й минуте, на скамейку отправился Жоау Феликс.

Защитник Пепе передал Роналду капитанскую повязку.

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

Рамуш сделал хет-трик за 67 минут в плей-офф ЧМ. У Роналду, которого он заменил, нет голов за 514 минут

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