Роналду впервые с 2008-го не в старте Португалии на матч ЧМ/Евро. Тогда проиграли Швейцарии

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Криштиану Роналду впервые за 14 лет попал в запас на матч чемпионата мира или Европы.

37-летний футболист сборной Португалии не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.

В последний раз форвард начинал игру на скамейке на топ-турнире в 2008 году – тоже против Швейцарии (0:2). На тот момент португальцы уже обеспечили себе участие в плей-офф Евро.

Таким образом, у Роналду прервалась серия из 31 игры в старте на крупных международных соревнованиях.

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