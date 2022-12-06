Роналду впервые с 2008-го не в старте Португалии на матч ЧМ/Евро. Тогда проиграли Швейцарии
Криштиану Роналду впервые за 14 лет попал в запас на матч чемпионата мира или Европы.
37-летний футболист сборной Португалии не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.
В последний раз форвард начинал игру на скамейке на топ-турнире в 2008 году – тоже против Швейцарии (0:2). На тот момент португальцы уже обеспечили себе участие в плей-офф Евро.
Таким образом, у Роналду прервалась серия из 31 игры в старте на крупных международных соревнованиях.
Роналду – в запасе! Что об этом известно?
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