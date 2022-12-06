Роналду впервые с 2008-го не в старте Португалии на матч ЧМ/Евро. Тогда проиграли Швейцарии

впервые за 14 лет попал в запас на матч чемпионата мира или Европы.

37-летний футболист сборной не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией в 1/8 финала .

В последний раз форвард начинал игру на скамейке на топ-турнире в 2008 году – тоже против (0:2). На тот момент португальцы уже обеспечили себе участие в плей-офф .

Таким образом, у Роналду прервалась серия из 31 игры в старте на крупных международных соревнованиях.

Роналду – в запасе! Что об этом известно?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ