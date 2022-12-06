Сантуш о Роналду в запасе: «Тактическое решение, которое мы подготовили заранее. Это никак не связано с предыдущим матчем»
Фернанду Сантуш объяснил, почему оставил Криштиану Роналду в запасе на матч со Швейцарией.
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022.
«Это никак не связано [с матчем против Южной Кореи], этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней.
Тактическое решение, не более того. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии», – сказал главный тренер сборной Португалии в эфире Sport TV.
Роналду – в запасе Португалии на матч против Швейцарии, Бруну, Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш – в старте
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