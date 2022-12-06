Рамуш сделал хет-трик за 67 минут в плей-офф ЧМ. У Роналду, которого он заменил, нет голов за 514 минут

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Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш обошел Криштиану Роналду по голам в плей-офф ЧМ.

21-летний футболист, представляющий «Бенфику», отметился хет-триком за 67 минут матча со Швейцарией (5:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Рамуш появился на поле с первой минуты, заменив в стартовом составе Криштиану Роналду. У бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» за 514 минут в плей-офф ЧМ нет забитых мячей.

Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь.

Португалия – Швейцария. 4:1 – Рамуш сделал дубль, Геррейру забил, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция

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