Роналду – в запасе Португалии на матч против Швейцарии, Бруну, Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш – в старте
Криштиану Роналду начнет в запасе матч против Швейцарии.
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022.
Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Вильям Карвалью, Отавио, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.
Швейцария: Ян Зоммер, Эдимилсон Фернандеш, Мануэль Аканджи, Бреэль Эмболо, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Джибриль Соу, Фабиан Шер, Рубен Варгас, Джердан Шакири.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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