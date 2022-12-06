Роналду – в запасе Португалии на матч против Швейцарии, Бруну, Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш – в старте

начнет в запасе матч против .

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала .

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Вильям Карвалью, Отавио, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Швейцария: Ян Зоммер, Эдимилсон Фернандеш, Мануэль Аканджи, Бреэль Эмболо, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Джибриль Соу, Фабиан Шер, Рубен Варгас, Джердан Шакири.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ