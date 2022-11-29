Роналду не присутствовал на ужине лидеров Португалии. Там были Бруну, Канселу и другие игроки

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Лидеры сборной Португалии провели ужин без Криштиану Роналду.

Сборная Португалии остановилась в одном из отелей Катара на ужин. Изначальное место проживания футболистов находится далеко от ресторана.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на ужине присутствовали лидеры команды – Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и другие. Однако нападающего Криштиану Роналду в списке игроков не оказалось.

Напомним, что несколько дней назад бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пригласил игроков сборной Португалии на ужин и оплатил счет. Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са не пришли, решив провести время с семьями. Бруну Фернандеш и Диогу Далот были на том ужине.

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