Роналду не присутствовал на ужине лидеров Португалии. Там были Бруну, Канселу и другие игроки

Лидеры сборной Португалии провели ужин без .

остановилась в одном из отелей Катара на ужин. Изначальное место проживания футболистов находится далеко от ресторана.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на ужине присутствовали лидеры команды – Бруну Фернандеш, и другие. Однако нападающего Криштиану Роналду в списке игроков не оказалось.

Напомним, что несколько дней назад бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пригласил игроков сборной Португалии на ужин и оплатил счет. Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са не пришли, решив провести время с семьями. Бруну Фернандеш и Диогу Далот были на том ужине.

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