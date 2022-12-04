Дешам считает Мбаппе лучшим игроком мира: «Это очевидно. Он способен менять ход матча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игровой уровень .

– Мбаппе – лучший игрок мира на данный момент?

– Я субъективен, потому что я француз и его тренер, но ответ очевиден – да.

Он подготовился к этому чемпионату мира. Даже несмотря на то, что почти час у него был не лучший матч, он все равно обладает способностью изменить ход матча в любой момент, как и другие выдающиеся футболисты, – сказал Дешам в эфире TF1.

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