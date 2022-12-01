«Мбаппе – игрочище. Есть Роналду и Месси, но Мбаппе фантастически подошел к ЧМ-2022 в плане физики и уверенности». Йерро о форвардах

в восторге от игры на .

– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата мира?

– Все мы знаем, что Мбаппе – игрочище. Есть Роналду и Месси, но Мбаппе фантастически подошел к ЧМ-2022 в плане физики и уверенности.

Если говорить об испанцах, то Бускетс играет на очень высоком уровне, а Мората очень хорошо выходит на замену.

Думаю, до четвертьфиналов невозможно назвать явных фаворитов. Есть много команд с громкими именами в составе, которые неудачно провели первый тур, как или Германия. Никто этого не ждал. Ко второй игре они подошли под угрозой вылета. Посмотрим, как они справятся с давлением, – сказал бывший капитан сборной и мадридского «Реала».

Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер

Мбаппе неудержим: дублем провел Францию в плей-офф. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ