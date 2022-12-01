«Мбаппе – игрочище. Есть Роналду и Месси, но Мбаппе фантастически подошел к ЧМ-2022 в плане физики и уверенности». Йерро о форвардах
Фернандо Йерро в восторге от игры Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.
– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата мира?
– Все мы знаем, что Мбаппе – игрочище. Есть Роналду и Месси, но Мбаппе фантастически подошел к ЧМ-2022 в плане физики и уверенности.
Если говорить об испанцах, то Бускетс играет на очень высоком уровне, а Мората очень хорошо выходит на замену.
Думаю, до четвертьфиналов невозможно назвать явных фаворитов. Есть много команд с громкими именами в составе, которые неудачно провели первый тур, как Аргентина или Германия. Никто этого не ждал. Ко второй игре они подошли под угрозой вылета. Посмотрим, как они справятся с давлением, – сказал бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала».
Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер
Мбаппе неудержим: дублем провел Францию в плей-офф. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии