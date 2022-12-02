Тренер Уругвая о невыходе из группы: «ФИФА признала неверно назначенный пенальти в игре с Португалией. Но нет необходимости оправдываться»

Теги Сборная Португалии по футболу ФИФА Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Диего Алонсо Футбол

Главный тренер сборной Уругвая высказался о невыходе из группы ЧМ-2022.

Уругвайская команда победила сборную Ганы (2:0) в третьем туре, однако не вышла из группы, заняв третье место.

Второй стала сборная Южной Кореи. При равенстве очков дальше прошли корейцы из-за количества забитых голов. Общая разница голов равна. 4:4 у Южной Кореи, 2:2 – у Уругвая.

«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

Мы сделали максимум из того, что могли дать. ФИФА сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гол. Этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости оправдываться», – сказал Диего Алонсо.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные