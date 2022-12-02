Тренер Уругвая о невыходе из группы: «ФИФА признала неверно назначенный пенальти в игре с Португалией. Но нет необходимости оправдываться»

Главный тренер сборной Уругвая высказался о невыходе из группы .

Уругвайская команда победила сборную Ганы (2:0) в третьем туре, однако не вышла из группы, заняв третье место.

Второй стала сборная Южной Кореи. При равенстве очков дальше прошли корейцы из-за количества забитых голов. Общая разница голов равна. 4:4 у Южной Кореи, 2:2 – у .

«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

Мы сделали максимум из того, что могли дать. сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого забила гол. Этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости оправдываться», – сказал Диего Алонсо.

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