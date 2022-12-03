Хосе Хименеса за удар директора ФИФА локтем могут отстранить на 15 игр минимум

Теги Атлетико Ла Лига дисквалификации ФИФА происшествия судьи Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Даниэль Зиберт Хосе Хименес Футбол

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес может быть дисквалифицирован на 15 матчей.

Игроки южноамериканской команды после игры с Ганой (2:0) на ЧМ-2022 пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом. Хименес, пытаясь прорваться к главному рефери, ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации турнира в Катаре.

Кроме того, в эфир попали высказывания игрока «Атлетико» о судьях после матча: «Сукины дети, сборище воров».

Как передает Mundo Deportivo, если факт удара включен в протокол игры или отчет директора, ФИФА может отстранить футболиста минимум на 15 игр. При этом необходимое требование – чтобы и сам директор считался официальным лицом матча. Если он таковым признан не будет, дисквалификация составит минимум 3 матча.

Также неспортивное поведение, выразившееся в брани Хименеса, может быть наказано отстранением минимум на 4 игры и штрафом.

Отмечается, что дисквалификация может быть распространена и на игры «Атлетико», а не только сборной Уругвая.

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные