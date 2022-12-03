Хосе Хименеса за удар директора ФИФА локтем могут отстранить на 15 игр минимум

Защитник сборной Хосе Хименес может быть дисквалифицирован на 15 матчей.

Игроки южноамериканской команды после игры с Ганой (2:0) на пошли за арбитрами матча во главе с . Хименес, пытаясь прорваться к главному рефери, ударил локтем одного из директоров по организации турнира в Катаре.

Кроме того, в эфир попали высказывания игрока «Атлетико» о судьях после матча: «Сукины дети, сборище воров».

Как передает Mundo Deportivo, если факт удара включен в протокол игры или отчет директора, ФИФА может отстранить футболиста минимум на 15 игр. При этом необходимое требование – чтобы и сам директор считался официальным лицом матча. Если он таковым признан не будет, дисквалификация составит минимум 3 матча.

Также неспортивное поведение, выразившееся в брани Хименеса, может быть наказано отстранением минимум на 4 игры и штрафом.

Отмечается, что дисквалификация может быть распространена и на игры , а не только сборной Уругвая.

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