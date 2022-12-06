Тите о «танце голубя» в матче с Кореей: «Это радость по поводу гола, а не проявление неуважения к сопернику»
Тите ответил на критику после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1).
После гола Ришарлисона главный тренер сборной Бразилии исполнил вместе с ним «танец голубя».
«Всегда находятся недоброжелатели, которые воспринимают это как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться.
Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту (главный тренер сборной Южной Кореи – прим. Sports.ru), которого я очень уважаю. Спрятаться не получилось (смеется)», – сказал Тите.
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