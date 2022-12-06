Рафинья – Кину после критики Бразилии за танцы: «Это проблема тех, кому это не нравится. Мы будем продолжать»

жестко ответил Рою Кину на критику танцев сборной Бразилии.

Вчера Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала . Все свои голы бразильцы праздновали танцами, в одном из случаев к ним присоединился даже тренер Тите.

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер – нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звездами».

«Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать делать это», – ответил вингер «Барселоны» и сборной Бразилии.

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