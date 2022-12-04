Дзюба о будущем: «Хотим со Слуцким объединить усилия и пойти куда-то вместе»

высказался о возможном сотрудничестве с Леонидом Слуцким.

«Мы с Викторовичем хотим объединить усилия и пойти куда-то вместе. В Медиалигу? Прикольное направление, хотя иногда они перебарщивают. Иногда мне ее включали друзья и просили создать свою команду.

Нравятся трештоки, но не может Егоров оскорблять Уткина. Как бы мы к Васе ни относились, он гуру», – сказал экс-форвард сборной России.

: «Думаю, Медиалига потеряла свой смысл. Когда было четыре медийных человека, девочка, люди с других видов спорта — это да. Но не когда играют неудавшиеся или бывшие футболисты», – сказал экс-тренер «Рубина» в эфире шоу «ЧМ на диване».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ