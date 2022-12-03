Дзюба продолжит играть в футбол: «Конечно. «Не играть, а творить», как говорил классик»
Нападающий Артем Дзюба подтвердил желание продолжить футбольную карьеру.
– Ты еще будешь продолжать играть?
– Конечно. Как говорил классик, «не играть, а творить», – сказал игрок, в начале ноября покинувший «Адана Демирспор» по соглашению сторон.
Со статистикой выступлений бывшего форварда «Зенита» и сборной России можно ознакомиться здесь.
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