Дзюба продолжит играть в футбол: «Конечно. «Не играть, а творить», как говорил классик»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Адана Демирспор Футбол

Нападающий Артем Дзюба подтвердил желание продолжить футбольную карьеру.

– Ты еще будешь продолжать играть?

– Конечно. Как говорил классик, «не играть, а творить», – сказал игрок, в начале ноября покинувший «Адана Демирспор» по соглашению сторон.

Со статистикой выступлений бывшего форварда «Зенита» и сборной России можно ознакомиться здесь.

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