Дзюба хочет продолжить карьеру не в России. К нему есть интерес из ОАЭ (Metaratings.ru)

хочет продолжить карьеру за пределами России.

Как утверждает Metaratings.ru, нападающим интересуются клубы из ОАЭ. Конкретного предложения у 34-летнего футболиста нет, но его агенты общаются с местными клубами.

Продолжение карьеры в Мир РПЛ – не приоритет для Дзюбы. Он интересен и , однако для него по-прежнему важен финансовый вопрос. Пока клубы из России не смогут приблизиться к зарплатным ожиданиям форварда, он не намерен рассматривать предложения от них.

В начале ноября Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», расторгнув контракт.

Статистику бывшего нападающего «Зенита» и сборной России можно изучить здесь.

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