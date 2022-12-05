Дзюба хочет продолжить карьеру не в России. К нему есть интерес из ОАЭ (Metaratings.ru)
Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за пределами России.
Как утверждает Metaratings.ru, нападающим интересуются клубы из ОАЭ. Конкретного предложения у 34-летнего футболиста нет, но его агенты общаются с местными клубами.
Продолжение карьеры в Мир РПЛ – не приоритет для Дзюбы. Он интересен «Торпедо» и «Уралу», однако для него по-прежнему важен финансовый вопрос. Пока клубы из России не смогут приблизиться к зарплатным ожиданиям форварда, он не намерен рассматривать предложения от них.
В начале ноября Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», расторгнув контракт.
Статистику бывшего нападающего «Зенита» и сборной России можно изучить здесь.
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