Тите: «Неймар – лидер сборной Бразилии. Он усиливает игру всех остальных»
Тренер Бразилии Тите после разгрома Южной Кореи высказался о возвращении Неймара.
Бразильцы обыграли корейцев со счетом 4:1 в 1/8 финала ЧМ-2022. Неймар вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил два матча, и забил гол с пенальти.
О Неймаре
«Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных».
Об игре Бразилии
«Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает.
Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
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