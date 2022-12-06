Тите: «Неймар – лидер сборной Бразилии. Он усиливает игру всех остальных»

Тренер Бразилии Тите после разгрома высказался о возвращении Неймара.

Бразильцы обыграли корейцев со счетом 4:1 в 1/8 финала . Неймар вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил два матча, и забил гол с пенальти.

О Неймаре

«Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных».

Об игре Бразилии

«Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает.

Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

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