Неймар: «Я проплакал всю ночь из-за травмы, но все обошлось. Бразилия мечтает о победе на ЧМ-2022, мы отлично готовы»

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Форвард сборной Бразилии Неймар подвел итоги матча с Южной Кореей (4:1) на ЧМ-2022.

«Я был по-настоящему напуган из-за травмы, потому что все шло очень хорошо, у меня был очень хороший сезон. Было крайне неприятно получить такое повреждение. Я потом всю ночь проплакал, моя семья знает об этом. Но все обошлось.

Пришла пора пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах. Мы мечтаем о трофее, но нужно делать шаг за шагом.

Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле», – сказал футболист «ПСЖ».

Бразилия сыграет в 1/4 финала с Хорватией. Игра пройдет 9 декабря.

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