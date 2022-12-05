Неймар забил за Бразилию на 3 ЧМ – так делали лишь Роналдо и Пеле. У него 7 голов на чемпионатах – из действующих игроков впереди Роналду, Месси, Мбаппе и Мюллер
Форвард Неймар повторил достижение Роналдо и Пеле на чемпионатах мира.
Футболист, представляющий «ПСЖ», реализовал пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи (4:0, первый тайм).
Неймар забил на трех чемпионатах мира: 1 гол – в 2022 году, 2 – в 2018-м, 4 – в 2014-м. Подобное удавалось лишь Роналдо (тоже на 3) и Пеле (на 4).
Всего у 30-летнего бразильца 7 мячей на ЧМ. Из действующих игроков больше лишь у Криштиану Роналду (8), Лионеля Месси, Килиана Мбаппе (по 9), Томаса Мюллера (10).
Подробно со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.
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