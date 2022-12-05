В створ ворот Алиссона нанесли первый удар на ЧМ-2022 лишь в 3-м матче – Южная Корея в 1/8 финала

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Первый удар в створ Алиссона на ЧМ-2022 нанесла Южная Корея.

На 17-й минуте 1/8 финала Бразилия – Южная Корея (4:0, идет первый тайм) 30-летний вратарь отразил удар нападающего Хван Хи Чхана.

В матчах группового турнира ЧМ-2022 против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0), в которых голкипер «Ливерпуля» защищал ворота бразильцев, соперники не нанесли ни одного удара в створ.

В игре против Камеруна (0:1) в стартовом составе Бразилии вышел Эдерсон.

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