В створ ворот Алиссона нанесли первый удар на ЧМ-2022 лишь в 3-м матче – Южная Корея в 1/8 финала

Первый удар в створ на нанесла Южная Корея.

На 17-й минуте 1/8 финала – (4:0, идет первый тайм) 30-летний вратарь отразил удар нападающего Хван Хи Чхана.

В матчах группового турнира ЧМ-2022 против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0), в которых голкипер защищал ворота бразильцев, соперники не нанесли ни одного удара в створ.

В игре против Камеруна (0:1) в стартовом составе Бразилии вышел Эдерсон.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ