Япония — Хорватия — 1:1 (пен. 1:3), обзор матча Чемпионата мира по футболу 05.12.2022

На Чемпионате мира по футболу в Катаре 5 декабря в поединке ⅛ финала на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра встретились сборные Японии и Хорватии. Японцы довольно неожиданно заняли первое место в группе Е, опередив испанцев, а хорваты довольствовались вторым местом в группе F, уступив первую строчку сборной Марокко. Фаворитом перед матчем многим виделась более опытная сборная Хорватии, носящая звание вице-чемпионов мира. Сборная Японии в четвертый раз в своей истории дошла до стадии ⅛ финала, но дальше никогда не проходила.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Японии решила с первых минут обозначить свои намерения. Проход Дайдзена Маэды по левому флангу хорватские защитники прервали, нарушив правила. После розыгрыша штрафного удара мяч был отправлен на угловой. Подача, и в матче состоялся первый удар по воротам. Защитник Сего Танигути пробил рядом со стойкой ворот. Сборная Хорватии на это ответила собственной опасной атакой спустя несколько минут. Голкипер Доминик Ливакович удачно выбил мяч от ворот, Иван Перишич поборолся с Дзюней Ито, перехватил его передачу, вошел в штрафную и сильно пробил низом. Суити Гонда оказался на месте, а Андрею Крамаричу не дали как следует сыграть на добивании. Японцы нисколько не уступали хорватам, а ближе к концу тайма стали действовать еще более активно. Сначала Ватару Эндо удачно принял мяч у линии штрафной соперника, обыграл Матео Ковачича и исполнил прострел в штрафную. После удара Даити Камады мяч прошел выше ворот. Дальше вновь заставил говорить о себе Дайдзен Маэда. После розыгрыша углового с правого фланга последовал навес в штрафную от Рицу Доана, где расторопнее всех оказался Маэда. Удар с линии вратарской, и счет открыт. Получив мяч в раздевалку хорваты попробовали сразу отыграться, заработали угловой, который ни к чему не привел.

На первой минуте второго тайма Камада нанес дальний удар по воротам хорватов — мимо. Через три минуты из-за пределов штрафной пробил по воротам Гонды Ковачич, но не сильно и не опасно. Затем на поле возникло небольшое затишье, прерванное голом сборной Хорватии на 55-й минуте. Деян Ловрен с правого фланга выполнил длинную передачу в штрафную, и Иван Перишич из-за пределов вратарской головой пробил точно в угол ворот Гонды. Активизировалась японская команда. Ватару Эндо нанес сильный удар с дальней дистанции, Ливакович с трудом вытащил мяч из-под перекладины. На 63-й минуте опасно пробил Модрич, но Гонда смог перевести мяч на угловой. Затем Анте Будимир ударил головой с линии вратарской — неточно. С середины тайма стало казаться, что дополнительные два тайма неизбежны, слишком высока была цена ошибки. Полумоменты команды создавали, но для гола этого не хватало.

Первый тайм дополнительного времени запомнился сильным ударом Каору Митомы, но Ливакович отбил мяч на угловой. Тренеры провели много замен, но решающей атаки так никому провести не удалось. Ну, а дальше была серия пенальти, первая на этом турнире. С первыми двумя ударами японцев Ливакович справился, а дальше дело было уже за полевыми хорватскими футболистами. Они промахнулись лишь однажды, в итоге сборная Хорватии в четвертьфинале, а команда Японии едет домой.

Видеообзор матча Япония — Хорватия