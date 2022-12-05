Матч Японии и Хорватии – первый на ЧМ-2022 с серией пенальти. 7 из 8 последних игр хорватов в плей-офф ЧМ/ЧЕ перешли в экстра-таймы
На ЧМ-2022 матч плей-офф впервые дошел до серии пенальти.
Это произошло в 5-й игре 1/8 финала турнира, где играют Хорватия и Япония (1:1 после основного времени). Предыдущие 4 матча плей-офф закончились в основное время.
За два дополнительных тайма команды не забили голов. Дальше игроки перешли к серии пенальти.
Примечательно, что семь из последних восьми матчей Хорватии в плей-офф крупных турниров перешли в экстра-таймы, включая 3 и 4 матчей плей-офф ЧМ-2018. Серия длится с Евро-2008.
Единственный матч в этой серии Хорватии, завершившийся в основное время, – финал ЧМ-2018 против Франции (2:4).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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