Хорватия вышла в 1/4 финала ЧМ второй раз подряд. В 2018-м в России было серебро

Хорватия второй раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

обыграли Японию в серии пенальти в 1/8 финала (1:1, 3:1 по пенальти).

Хорватия дошла до 1/4 финала чемпионата мира в третий раз в истории.

В 2018 году в России сборная взяла серебро, проиграв Франции в финале (2:4). На ЧМ-1998 у хорватов была бронза.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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