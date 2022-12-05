Перишич забил 33-й гол за Хорватию и делит 2-е место с Манджукичем. У Шукера – 45
Полузащитник Иван Перишич по голам за сборную Хорватии уступает лишь Давору Шукеру.
Футболист, представляющий «Тоттенхэм», поразил ворота Японии (1:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022, головой замкнув навес защитника Деяна Ловрена.
Теперь у Перишича 33 мяча за национальную команду. Он догнал Марио Манджукича, проведя при этом на 31 матч больше. Лишь у Шукера больше голов – 45.
Подробно со статистикой 33-летнего Перишича можно ознакомиться здесь.
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