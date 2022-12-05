Лишь Месси, Роналду, Перишич и Шакири забили на 3 последних ЧМ. У Ивана 10 голов за Хорватию на топ-турнирах – это ее рекорд
Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич забил на трех чемпионатах мира подряд.
Футболист, представляющий «Тоттенхэм», поразил ворота Японии (1:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Помимо него лишь Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Джердан Шакири (Швейцария) отмечались голами на трех последних ЧМ.
Также Перишич достиг отметки в 10 результативных ударов за Хорватию на топ-турнирах: 6 – на чемпионатах мира, 4 – на Евро. Это рекорд страны.
Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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