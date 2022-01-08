ЧМ-2022. 1/8 финала. Бразилия сыграет с Южной Кореей, Хорватия против Японии
Сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022.
Также в понедельник Хорватия будет противостоять Японии.
1/8 финала
- Дата проведения
- 5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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