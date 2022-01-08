ЧМ-2022. 1/8 финала. Бразилия сыграет с Южной Кореей, Хорватия против Японии

сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Также в понедельник будет противостоять .

ЧМ-2022

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Сетка плей-офф ЧМ-2022: кто с кем сыграет в 1/8 финала?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ