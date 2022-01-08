ЧМ-2022. 1/8 финала. Бразилия сыграет с Южной Кореей, Хорватия против Японии

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Сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Также в понедельник Хорватия будет противостоять Японии

ЧМ-2022

1/8 финала

Япония – Хорватия
Дата проведения
5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Южная Корея
Дата проведения
5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Южная Корея
4%
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Марокко
22%
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Швейцария
15%
Сборная Швейцарии по футболу
Нет
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Сборная Бразилии по футболу

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