считает, что побьет его рекорд по голам за Францию.

Гол в ворота сборной Польши стал для игрока 52-м за сборную, что позволило ему побить рекорд Тьерри Анри (51 мяч).

«Надо по полной насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обогнать меня.

Мбаппе продолжает свое восхождение, он снова заслуженно забил два великолепных гола. Он продолжает впечатлять, все мы знаем, на что он способен. Что еще тут сказать?» – сказал Жиру.

В 63 матчах за Францию Мбаппе забил 33 гола. У Жиру 52 гола за 117 игр.

Жиру установил рекорд по голам за сборную. Кажется, мы знаем, кто его побьет (и когда)

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