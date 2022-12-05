Мората о Мбаппе на ЧМ-2022: «Отвез бы «Золотую бутсу» во Францию на велосипеде в обмен на титул Испании»

сделал выбор между «Золотой бутсой» ЧМ-2022 и званием чемпиона мира.

– Вы бы отдали «Золотую бутсу» чемпионата мира Мбаппе в обмен на победу на турнире?

– Я бы отвез «Золотую бутсу» во Францию на велосипеде в обмен на то, чтобы Испания стала чемпионом мира! – сказал нападающий и сборной Испании.

Килиан Мбаппе с 5 голами в данный момент возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре. На счету Мораты 3 забитых мяча.

6 декабря сборная сыграет против сборной Марокко в 1/8 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ