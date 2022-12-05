Мбаппе о том, мотивирует ли его «Золотой мяч» на этом ЧМ: «Нет, если честно. Победа на ЧМ – моя единственная мечта»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о «Золотом мяче».

– Мотивирует ли вас на этом чемпионате мира мечта о «Золотом мяче»?

– Если честно, нет. Моя единственная цель – победа на чемпионате мира. Это моя мечта, это моя единственная мечта. Ради этого я приехал сюда.

Но, конечно, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», – сказал нападающий сборной Франции и «ПСЖ».

В этом сезоне 23-летний форвард забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 у него 5 голов и 2 результативные передачи в 4 играх.

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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