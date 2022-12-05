Фил Фоден: «Беллингем точно станет лучшим полузащитником мира. В его игре нет недостатков»

уверен, что станет лучшим полузащитником мира.

«Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод, но Джуд – один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел.

Я не вижу недостатков в его игре, у него есть все. Я уверен, что он точно станет лучшим полузащитником в мире», – сказал хавбек сборной о партнере по команде в эфире ITV Sport.

Статистику 19-летнего игрока можно найти здесь.

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