Фил Фоден: «Беллингем точно станет лучшим полузащитником мира. В его игре нет недостатков»
Филип Фоден уверен, что Джуд Беллингем станет лучшим полузащитником мира.
«Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод, но Джуд – один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел.
Я не вижу недостатков в его игре, у него есть все. Я уверен, что он точно станет лучшим полузащитником в мире», – сказал хавбек сборной Англии о партнере по команде в эфире ITV Sport.
Статистику 19-летнего игрока «Дортмунда» можно найти здесь.
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