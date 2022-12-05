Фил Фоден: «Беллингем точно станет лучшим полузащитником мира. В его игре нет недостатков»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Сборная Англии по футболу ЧМ-2022 Филип Фоден Джуд Беллингем Футбол

Филип Фоден уверен, что Джуд Беллингем станет лучшим полузащитником мира.

«Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод, но Джуд – один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел.

Я не вижу недостатков в его игре, у него есть все. Я уверен, что он точно станет лучшим полузащитником в мире», – сказал хавбек сборной Англии о партнере по команде в эфире ITV Sport.

Статистику 19-летнего игрока «Дортмунда» можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные