«Беллингему мама до сих пор заправляет кровать. Он сказал об этом, и Хендерсон просто разнес его». Коуди о хавбеке Англии и «Боруссии»
Джуд Беллингем признался, что мама до сих пор заправляет ему кровать.
Об этом рассказал защитник «Эвертона» Конор Коуди YouTube-каналу сборной Англии.
«На днях Беллингем сказал что-то о том, что его мама застилает ему постель, чистая правда.
Мы говорим о Джуде Беллингеме, одном из лучших игроков в мире. Хендо [Джордан Хендерсон] сидит за ужином и говорит: «Что?» А Джуд говорит: «Да, моя мама заправляет мне кровать».
И Хендо просто разнес его», – сказал Коуди.
На счету 19-летнего полузащитника «Боруссии» Дортмунд 1 гол в 3 матчах на ЧМ-2022. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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