«Беллингему мама до сих пор заправляет кровать. Он сказал об этом, и Хендерсон просто разнес его». Коуди о хавбеке Англии и «Боруссии»

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Джуд Беллингем признался, что мама до сих пор заправляет ему кровать.

Об этом рассказал защитник «Эвертона» Конор Коуди YouTube-каналу сборной Англии.

«На днях Беллингем сказал что-то о том, что его мама застилает ему постель, чистая правда.

Мы говорим о Джуде Беллингеме, одном из лучших игроков в мире. Хендо [Джордан Хендерсон] сидит за ужином и говорит: «Что?» А Джуд говорит: «Да, моя мама заправляет мне кровать».

И Хендо просто разнес его», – сказал Коуди.

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