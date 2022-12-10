Англия — Франция, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Как бы не сложились в дальнейшем остальные пары четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре, матч сборных Англии и Франции, пожалуй, наиболее интригующий и ожидаемый. Ровно сорок лет назад эти команды в последний раз играли в рамках мирового первенства, и вот теперь новая встреча. Вывеска была бы достойна даже финала, но кому-то придется уступить. Матч между сборными Англии и Франции состоится на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

Англия — Франция: ставки на победу

На самом деле матч на три исхода, но букмекеры считают шансы действующих чемпионов мира несколько более предпочтительными, и мнение это справедливое. Все-таки если смотреть на поединки ⅛ финала французы провели свой матч против поляков увереннее, а англичане до забитого гола в ворота команды Сенегала были не похожи на себя. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта варьируются в диапазоне от 3,05 до 3,35, на победу команды Дидье Дешама от 2,35 до 2,49. Но нельзя забывать и о ничьей в основное время, она вполне возможна, максимальный коэффициент — 3,40.

Англия — Франция: ставки на форы

В четырех своих матчах на Чемпионате мира обе команды в основном уверенно побеждали своих соперников за единственным исключением у англичан со сборной Уэльса, а у французов со сборной Туниса. У команды Англии вообще три победы с крупным счетом. Но в предстоящем поединке большого разрыва в забитых мячах точно не будет, поэтому предлагаем рассмотреть ставки с форой ноль. В случае сборной Англии максимальный коэффициент 1,74, в отношении сборной Франции максимальный коэффициент 2,36.

Англия — Франция: ставки на тоталы

Хотелось бы увидеть в этом матче голевую феерию, но обилия забитых мячей ждать не приходится. Слишком многое поставлено на карту и, в первую очередь, футболисты будут заботиться о безопасности своих ворот. Но на два мяча в основное время матча мы рассчитывать вправе. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,727, либо рискнуть и поставить на тотал больше 2,5, коэффициент — 2,36.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Франция