Англия — Франция, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Как бы не сложились в дальнейшем остальные пары четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре, матч сборных Англии и Франции, пожалуй, наиболее интригующий и ожидаемый. Ровно сорок лет назад эти команды в последний раз играли в рамках мирового первенства, и вот теперь новая встреча. Вывеска была бы достойна даже финала, но кому-то придется уступить. Матч между сборными Англии и Франции состоится на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

Англия — Франция: ставки на победу

На самом деле матч на три исхода, но букмекеры считают шансы действующих чемпионов мира несколько более предпочтительными, и мнение это справедливое. Все-таки если смотреть на поединки ⅛ финала французы провели свой матч против поляков увереннее, а англичане до забитого гола в ворота команды Сенегала были не похожи на себя. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта варьируются в диапазоне от 3,05 до 3,35, на победу команды Дидье Дешама от 2,35 до 2,49. Но нельзя забывать и о ничьей в основное время, она вполне возможна, максимальный коэффициент — 3,40.

Англия — Франция: ставки на форы

В четырех своих матчах на Чемпионате мира обе команды в основном уверенно побеждали своих соперников за единственным исключением у англичан со сборной Уэльса, а у французов со сборной Туниса. У команды Англии вообще три победы с крупным счетом. Но в предстоящем поединке большого разрыва в забитых мячах точно не будет, поэтому предлагаем рассмотреть ставки с форой ноль. В случае сборной Англии максимальный коэффициент 1,74, в отношении сборной Франции максимальный коэффициент 2,36. 

Англия — Франция: ставки на тоталы

Хотелось бы увидеть в этом матче голевую феерию, но обилия забитых мячей ждать не приходится. Слишком многое поставлено на карту и, в первую очередь, футболисты будут заботиться о безопасности своих ворот. Но на два мяча в основное время матча мы рассчитывать вправе. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,727, либо рискнуть и поставить на тотал больше 2,5, коэффициент — 2,36.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Франция

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (0)

Ф2 (0)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5)

Fonbet

3,25

3,20

2,35

2,25

1,65

2,25

1,67

1ХСтавка

3,26

3,24

2,425

2,29

1,70

2,31

1,688

Winline

3,05

3,25

2,42

2,11

1,70

2,26

1,62

Лига Ставок

3,05

3,25

2,49

2,12

1,70

2,26

1,62

PARI

3,25

3,20

2,35

2,25

1,65

2,25

1,67

Olimpbet

3,09

3,29

2,46

2,16

1,73

2,31

1,65

Марафон Бет

3,35

3,34

2,48

2,34

1,74

2,36

1,727

Бетсити

3,20

3,30

2,38

2,23

1,70

2,23

1,70

Мелбет

3,35

3,20

2,38

2,25

1,67

2,25

1,67

LEON

3,18

3,20

2,36

2,25

1,67

2,24

1,67

Zenit

3,30

3,40

2,35

2,35

1,67

2,30

1,70

 

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