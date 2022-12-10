Англия — Франция, 10.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
Как бы не сложились в дальнейшем остальные пары четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре, матч сборных Англии и Франции, пожалуй, наиболее интригующий и ожидаемый. Ровно сорок лет назад эти команды в последний раз играли в рамках мирового первенства, и вот теперь новая встреча. Вывеска была бы достойна даже финала, но кому-то придется уступить. Матч между сборными Англии и Франции состоится на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.
Англия — Франция: ставки на победу
На самом деле матч на три исхода, но букмекеры считают шансы действующих чемпионов мира несколько более предпочтительными, и мнение это справедливое. Все-таки если смотреть на поединки ⅛ финала французы провели свой матч против поляков увереннее, а англичане до забитого гола в ворота команды Сенегала были не похожи на себя. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта варьируются в диапазоне от 3,05 до 3,35, на победу команды Дидье Дешама от 2,35 до 2,49. Но нельзя забывать и о ничьей в основное время, она вполне возможна, максимальный коэффициент — 3,40.
Англия — Франция: ставки на форы
В четырех своих матчах на Чемпионате мира обе команды в основном уверенно побеждали своих соперников за единственным исключением у англичан со сборной Уэльса, а у французов со сборной Туниса. У команды Англии вообще три победы с крупным счетом. Но в предстоящем поединке большого разрыва в забитых мячах точно не будет, поэтому предлагаем рассмотреть ставки с форой ноль. В случае сборной Англии максимальный коэффициент 1,74, в отношении сборной Франции максимальный коэффициент 2,36.
Англия — Франция: ставки на тоталы
Хотелось бы увидеть в этом матче голевую феерию, но обилия забитых мячей ждать не приходится. Слишком многое поставлено на карту и, в первую очередь, футболисты будут заботиться о безопасности своих ворот. Но на два мяча в основное время матча мы рассчитывать вправе. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,727, либо рискнуть и поставить на тотал больше 2,5, коэффициент — 2,36.
Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Франция
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (0)
|
Ф2 (0)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
3,25
|
3,20
|
2,35
|
2,25
|
1,65
|
2,25
|
1,67
|
3,26
|
3,24
|
2,425
|
2,29
|
1,70
|
2,31
|
1,688
|
3,05
|
3,25
|
2,42
|
2,11
|
1,70
|
2,26
|
1,62
|
3,05
|
3,25
|
2,49
|
2,12
|
1,70
|
2,26
|
1,62
|
3,25
|
3,20
|
2,35
|
2,25
|
1,65
|
2,25
|
1,67
|
Olimpbet
|
3,09
|
3,29
|
2,46
|
2,16
|
1,73
|
2,31
|
1,65
|
Марафон Бет
|
3,35
|
3,34
|
2,48
|
2,34
|
1,74
|
2,36
|
1,727
|
3,20
|
3,30
|
2,38
|
2,23
|
1,70
|
2,23
|
1,70
|
3,35
|
3,20
|
2,38
|
2,25
|
1,67
|
2,25
|
1,67
|
3,18
|
3,20
|
2,36
|
2,25
|
1,67
|
2,24
|
1,67
|
3,30
|
3,40
|
2,35
|
2,35
|
1,67
|
2,30
|
1,70
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