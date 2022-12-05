Деклан Райс: «Англия не получает заслуженного признания. К нам придираются, но мы закрываем критикам рты. Нас должны начинать бояться»

Деклан Райс считает, что Англию недостаточно хвалят за игру на ЧМ-2022.

– Франция должна бояться Англию?

– Да. Я с самого начала говорю, что Англия не получает того признания, что мы заслуживаем, исходя из уровня нашей игры. Посмотрите на и – они выигрывают с комфортным счетом, а потом их игру называют мастер-классом. К нам всегда находят, как придраться. Постоянно говорят лишь о негативных моментах.

Посмотрите на последнюю пару матчей. Они были безошибочными. Остальные сборные должны начинать бояться нас, потому что у нас отличная команда.

Мы закрываем критикам рты. Перед турниром много говорили о том, что мы мало забиваем. Теперь об этом молчат. Много внимания уделяли обороне и пропущенным голам, но мы защищаемся уверенно. Будем отталкиваться от этого и двигаться вперед, – сказал полузащитник сборной и «Вест Хэма» после победы над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

10 декабря Англия и сыграют в 1/4 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ