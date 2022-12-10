Англия — Франция, 10.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
10 декабря пройдет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу, который спокойно бы украсил финал турнира. В городе Эль-Хауре на поле стадиона «Эль-Байт» сыграют Англия — Франция. Перед стартом турнира команды входили в топ-5 претендентов на чемпионский титул, но только одна пройдет дальше. Начало матча в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Англии
Английская сборная провела на турнире четыре матча: три победы и одна ничья. У английской команды все победы с форой -2,5. На групповой стадии были обыграны Иран 6:2 и Уэльс 3:0. Еще один матч в группе завершился без голов. Англия сыграла 0:0 с США. В первом раунде плей-офф англичане не столкнулись с серьезным сопротивлением. Англия обыграла Сенегал 3:0, дважды забив до перерыва. Свой первый мяч на Чемпионате мира в Катаре забил Харри Кейн.
За английскую команду на турнире забили 8 игроков. Маркус Рашфорд и Букайо Сака отличились по три раза. Голевые передачи также у 8 игроков. Две на счету Фила Фодена и три у Харри Кейна.
Факты и цифры:
- Англия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;
- Англия без поражений в 4 матчах на ЧМ в Катаре;
- Англия пропустила в 6 из 10 матчей;
- Разница голов в 10-ти играх 22:9;
- Кейн забил 5 голов в 10-ти матчах Англии на ЧМ.
Матч с чемпионами мира возможно пропустит Рахим Стерлинг. Полузащитник вернулся домой по личным причинам. С такой же формулировкой состав команды покинул защитник Бен Уайт. Остальные готовы сыграть.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сборная Франции
На турнире в Катаре Франция уже познала горечь поражения. В заключительном туре групповой стадии французы уступили Тунису со счетом 0:1. Победы африканцам не хватило для выхода в следующий раунд. До поражения от Туниса Франция обыграла Данию и Австралию. В 1/8 финала чемпионы мира вышли с первого места. В плей-офф Францию ждала Польша, которая в матче нанесла всего два удара в створ, один из них с пенальти в компенсированное время. Франция победила 3:1. Трехцветные пропускают по голу в каждой игре турнира.
За чемпионов мира забивают всего три игрока. 5 голов на счету Килиана Мбаппе (дубль в плей-офф). Он лучший бомбардир турнира и уже имеет в активе 9 голов на ЧМ, сравнялся с Лионелем Месси. Три гола на счету Оливье Жиру. Всего за сборную 52 гола. Он обошел Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром за всю историю французского футбола. Голевые передачи у 6 игроков. По два ассиста у Тео Эрнандеса, Усмана Дембеле и Мбаппе.
Факты и цифры:
- Франция пропускает в 4 матчах на турнире в Катаре;
- Франция пропускает в 5 матчах на ЧМ;
- Франция выиграла 8 из 10 матчей на ЧМ;
- Франция не проигрывает в 10 из 11 матчей на ЧМ;
- Разница голов 21:9 в 10-ти матчах;
- Мбаппе забил 9 раз в 10-ти матчах ЧМ.
Новых потерь в составе французской сборной нет. По ходу турнира из строя выбыл защитник Преснель Кимпембе.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Хорватия
Англия впервые на турнире сыграет в статусе аутсайдера. Франция считается фаворитом в паре. На выход французской команды в полуфинал коэффициент 1,69. Букмекер «1хСтавка» предлагает коэффициент 2,12 на проход Англии. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Англии
|
Ничья
|
Победа Франции
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
3,26
|
3,24
|
2,425
|
1,688
|
2,31
|
Winline
|
3,05
|
3,25
|
2,42
|
1,62
|
2,26
|
Мелбет
|
3,19
|
3,17
|
2,36
|
1,65
|
2,25
|
BetBoom
|
3,33
|
3,18
|
2,36
|
1,627
|
2,26
|
Leon
|
3,18
|
3,20
|
2,36
|
1,67
|
2,24
|
Pari
|
3,25
|
3,20
|
2,40
|
1,69
|
2,26
|
Fonbet
|
3,25
|
3,20
|
2,40
|
1,69
|
2,26
|
Лига Ставок
|
3,05
|
3,25
|
2,49
|
1,62
|
2,26
|
Бетсити
|
3,20
|
3,30
|
2,38
|
1,70
|
2,23
|
Марафон
|
3,35
|
3,34
|
2,48
|
1,73
|
2,36
У команд богатая история очных матчей. Дважды сборные встречались на ЧМ. Обе встречи выиграла Англия с форой -1,5. В 1966 году победа 2:0 и 3:1 в 1982. Франция взяла Евро-2004 победив 2:1. Дважды на Евро команды играли вничью. В 5 из 7 официальных матчей голами отметились обе сборные.
Франция пропускает в каждой игре на чемпионате мира. У Англии при не самой лучшей игре в обороне, уже три матча на ноль. Обе сборные имеют в составе ярких исполнителей в линии нападения. Сценарий четвертьфинала будет зависеть от того, кто и когда забьет первый мяч. Обе команды прекрасно используют быстрые атаки и длинные забросы на фланговых игроков. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,92 по линии букмекерской конторы «1хСтавка».
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