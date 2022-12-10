Англия — Франция, 10.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

10 декабря пройдет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу, который спокойно бы украсил финал турнира. В городе Эль-Хауре на поле стадиона «Эль-Байт» сыграют Англия — Франция. Перед стартом турнира команды входили в топ-5 претендентов на чемпионский титул, но только одна пройдет дальше. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

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Английская сборная провела на турнире четыре матча: три победы и одна ничья. У английской команды все победы с форой -2,5. На групповой стадии были обыграны Иран 6:2 и Уэльс 3:0. Еще один матч в группе завершился без голов. Англия сыграла 0:0 с США. В первом раунде плей-офф англичане не столкнулись с серьезным сопротивлением. Англия обыграла Сенегал 3:0, дважды забив до перерыва. Свой первый мяч на Чемпионате мира в Катаре забил Харри Кейн.

За английскую команду на турнире забили 8 игроков. Маркус Рашфорд и Букайо Сака отличились по три раза. Голевые передачи также у 8 игроков. Две на счету Фила Фодена и три у Харри Кейна.

Факты и цифры:

Англия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;

Англия без поражений в 4 матчах на ЧМ в Катаре;

Англия пропустила в 6 из 10 матчей;

Разница голов в 10-ти играх 22:9;

Кейн забил 5 голов в 10-ти матчах Англии на ЧМ.

Матч с чемпионами мира возможно пропустит Рахим Стерлинг. Полузащитник вернулся домой по личным причинам. С такой же формулировкой состав команды покинул защитник Бен Уайт. Остальные готовы сыграть.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

На турнире в Катаре Франция уже познала горечь поражения. В заключительном туре групповой стадии французы уступили Тунису со счетом 0:1. Победы африканцам не хватило для выхода в следующий раунд. До поражения от Туниса Франция обыграла Данию и Австралию. В 1/8 финала чемпионы мира вышли с первого места. В плей-офф Францию ждала Польша, которая в матче нанесла всего два удара в створ, один из них с пенальти в компенсированное время. Франция победила 3:1. Трехцветные пропускают по голу в каждой игре турнира.

За чемпионов мира забивают всего три игрока. 5 голов на счету Килиана Мбаппе (дубль в плей-офф). Он лучший бомбардир турнира и уже имеет в активе 9 голов на ЧМ, сравнялся с Лионелем Месси. Три гола на счету Оливье Жиру. Всего за сборную 52 гола. Он обошел Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром за всю историю французского футбола. Голевые передачи у 6 игроков. По два ассиста у Тео Эрнандеса, Усмана Дембеле и Мбаппе.

Факты и цифры:

Франция пропускает в 4 матчах на турнире в Катаре;

Франция пропускает в 5 матчах на ЧМ;

Франция выиграла 8 из 10 матчей на ЧМ;

Франция не проигрывает в 10 из 11 матчей на ЧМ;

Разница голов 21:9 в 10-ти матчах;

Мбаппе забил 9 раз в 10-ти матчах ЧМ.

Новых потерь в составе французской сборной нет. По ходу турнира из строя выбыл защитник Преснель Кимпембе.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Хорватия

Англия впервые на турнире сыграет в статусе аутсайдера. Франция считается фаворитом в паре. На выход французской команды в полуфинал коэффициент 1,69. Букмекер «1хСтавка» предлагает коэффициент 2,12 на проход Англии. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Букмекерская контора Победа Англии Ничья Победа Франции ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 3,26 3,24 2,425 1,688 2,31 Winline 3,05 3,25 2,42 1,62 2,26 Мелбет 3,19 3,17 2,36 1,65 2,25 BetBoom 3,33 3,18 2,36 1,627 2,26 Leon 3,18 3,20 2,36 1,67 2,24 Pari 3,25 3,20 2,40 1,69 2,26 Fonbet 3,25 3,20 2,40 1,69 2,26 Лига Ставок 3,05 3,25 2,49 1,62 2,26 Бетсити 3,20 3,30 2,38 1,70 2,23 Марафон 3,35 3,34 2,48 1,73 2,36

У команд богатая история очных матчей. Дважды сборные встречались на ЧМ. Обе встречи выиграла Англия с форой -1,5. В 1966 году победа 2:0 и 3:1 в 1982. Франция взяла Евро-2004 победив 2:1. Дважды на Евро команды играли вничью. В 5 из 7 официальных матчей голами отметились обе сборные.

Франция пропускает в каждой игре на чемпионате мира. У Англии при не самой лучшей игре в обороне, уже три матча на ноль. Обе сборные имеют в составе ярких исполнителей в линии нападения. Сценарий четвертьфинала будет зависеть от того, кто и когда забьет первый мяч. Обе команды прекрасно используют быстрые атаки и длинные забросы на фланговых игроков. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,92 по линии букмекерской конторы «1хСтавка».