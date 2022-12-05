Харри Кейн: «Если Англия хочет выиграть ЧМ, нужно побеждать лучших. Франция – одна из таких команд»

высказался о голе в ворота и о предстоящей игре с Францией.

– Для меня как нападающего забивать голы – лучшее ощущение. Здорово, что наконец получилось. Это был мой день. Но вообще у нас забивают ребята с разных позиций. Это очень важно ближе к концу турнира. Это здорово, но важнее победа команды.

– Вы ждали такой легкий матч?

– Не думаю, что было легко. В первой части первого тайма особенно. Сенегал – организованная команда, было непросто. Но у нас был действительно солидный перформанс.

С Францией будет тяжело, это чемпион мира. Но если мы хотим выиграть чемпионат мира, надо выигрывать у лучших команд. Франция – одна из таких, – передает слова капитана сборной Англии корреспондент Ярослав Сусов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ