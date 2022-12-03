ЧМ 2022: Марокко — Испания прямая трансляция

Марокканцы на групповом этапе в хорошем смысле удивили. Они смогли опередить и команду Хорватии, и сборную Бельгии. В итоге заняли первое место, что дало возможность команде Испании выбирать себе соперника не только в ⅛ финала, но и потенциально в четвертьфинале. Команда Луиса Энрике проиграла японцам, решив, что дальше будет проще в плей-офф. Матч сборных Марокко и Испании пройдет 6 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Марокко — Испания на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.