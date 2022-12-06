Марокко — Испания, 06.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Марокко и Испании проведут свой первый матч в плей-офф, стадии 1/8 финала на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре. Он состоится на арене «Эдьюкейшн Сити» в городе Аль-Райян, начало в 18:00 по московскому времени. Марокко на этом турнире просто блистателен, в такой непростой для себя группе смог оставить позади турнира Бельгию, да еще и выиграть группу, опередив Хорватию. Испания же и вовсе могла не выйти из группы при определенных раскладах на групповом этапе, но все же немцы им в этом помогли. Может быть и неспроста испанцы не рвали и метали в последнем туре, ожидая получить в соперники африканцев. А сможет ли Марокко сотворить еще одну сенсацию на турнире узнаем совсем скоро.

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В квалификационном турнире к ЧМ-2022 Марокко в своей африканской зоне выступила очень убедительно на групповом этапе, где выиграла все 6 сыгранных матчей. Следом же в плей-офф за выход в основную часть ЧМ-2022, они с общим счетом (5:2) в двух матчах уверенно обыграли ДР Конго.

На текущем же главном турнире ЧМ-2022 в Катаре Марокко преподнес неожиданные результаты и завоевал первую строчку в сложнейшей группе с Хорватией, Бельгией и Канадой, набрав 7 баллов и не проиграв ни одной встречи.

В стартовом туре они разошлись в мировую с Хорватией (0:0), следом им удалось обыграть в непростом поединке Бельгию (2:0), где чашу весов в свою пользу они склонили в концовке встречи. А в последнем сыгранном туре была обыграна Канада (2:1).

Стоит отметить в этом розыгрыше ЧМ прекрасную связку игроков в атаке в лице Эн-Несири и Зиеша, а также и прекрасную оборону команды с Хакими, Мазрауи и Сессом

Факты и цифры

Сборная Марокко отличается в 3 из 4 последних матчах

В 3 из 4 последних играх марокканцы забивают не менее двух голов

Марокко не проигрывает в своих 10 последних поединках.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Отборочный турнир к ЧМ-2022 “красная фурия” провела довольно неплохо и смогла выйти с первой строчки, на 4 очка опередив вторую Швецию, с которой в решающем матче последнего тура удалось добиться волевой победы (1:0).

На групповом этапе текущего розыгрыша Мундиаля в Катаре Испания оставила двоякое впечатление. В первом туре, обыграв разгромно Коста-Рику (7:0), было ощущение того что эту машину не остановить, они имели огромнейшее преимущество над североамериканцами, что почти не давали им владеть мячом и ни разу не дали пробить по своим воротам.

Во втором туре, выигрывая по ходу матча, испанцы не сдержали натиск немцев и пропустили в его концовке, завершив поединок вничью (1:1).

Благодаря крупной победе в первом туре, у испанцев перед третьим туров были прекраснейшие шансы на выход в плей-офф, т.к. при равенстве очков первым показателем оценивается разница забитых и пропущенных мячей, их лишь не устраивала победа Коста-Рики и крупная победа Германии (с разницей более чем в 6 мячей). Испания все же в третьем туре выполнила свою задачу по выходу в плей-офф, хоть и проиграла (1:2) Японии в драматичном поединке.

Факты и цифры

Сборная Испании в 24-х последних играх забивает голы соперникам

В двух последних матчах испанцы пропускают гол в свои ворота

Из 14 сыгранных последних матчей в 12 Испания не проигрывает.

Прогноз на матч Марокко — Испания

В истории очных матчей за последние 10 лет у команд был сыгран 1 поединок. Тогда, в рамках группового этапа ЧМ-2018 была боевая ничья (2:2), причем испанцы спаслись от поражения в компенсированное время матча.

Думаю что нас ждет очень напряженная, в тоже время и красивая атакующая игра от обеих команд. Сборная Марокко сейчас явно не подарок для любой из команд и имеет в своем составе очень качественных футболистов и идет пока без поражений на турнире. Испания всегда является грозным соперников для любого противника и почти каждый футболист сборной представляет сильнейшие клубы Европы. Отсюда я думаю, что игра будет очень результативной, а победу если и одержит одна из команд, то с минимальным преимуществом и возможно даже не в основное время игры.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Марокко — 6.40

Ничья — 3.90

Победа Испании — 1.56

Ф1 (1) — 1.84

Ф2 (-1) — 1.97

Обе забьют-Да — 2.26

Обе забьют-Нет — 1.62

ИТБ1 (0,5) — 1.91

ТБ (2,5) — 2.16

ТМ (2,5) — 1.67

Вероятный исход: Ф1 (1), Обе забьют-Да, ИТБ1 (0,5), ТБ (2,5).

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