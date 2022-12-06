Марокко — Испания, 06.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Еще одна неожиданная пара соперников в ⅛ финала, к тому же «атласские львы» вышли из группы с первого места, а «красная фурия» со второго. Тем самым команда Луиса Энрике избежала в ⅛ финала встречи с хорватами, а в ¼ финала потенциального поединка с бразильцами. Если это хитрый расчет, то бывало, что судьба наказывала команды за такую бухгалтерию. Матч между сборными Марокко и Испании состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Марокко — Испания: ставки на победу

Все мы видели сборную Испании в первых двух матчах. Костариканцев они вообще не заметили, а со сборной Германии матч мог сложиться как в ту, так и в другую сторону. В матче с командой Японии было что-то непонятное. Если Испания вернется к первоначальной игре, то марокканцам придется трудно. Букмекеры не видят препятствий для сборной Испании. Самый высокий коэффициент на их победу — 1,57. Если не хотите рисковать с победой марокканцев, выбирайте его.

Марокко — Испания: ставки на форы

Коэффициенты букмекеров в данном случае говорят о победе сборной Испании с преимуществом в один мяч, и тут по большому счету нет разницы, поставите ли вы на фору плюс один в отношении сборной Марокко или фору минус в отношении команды Испании. Максимальный коэффициент в первом случае 1,98, во втором — 2,00.

Марокко — Испания: ставки на тоталы

В очередной раз мы увидим подавляющее преимущество испанцев по владению мячом близкое к 70 процентам. Означает ли это, что будет забито много голов? Нет, но как минимум два мы от обеих сборных ожидать вправе. Осторожная ставка тотал меньше 2,5, тут коэффициенты варьируются от 1,63 до 1,72. В случае тотал больше 2,5 коэффициенты от 1,85 до 2,00. Рекомендуем выбрать второй вариант.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко — Испания