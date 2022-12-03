ЧМ 2022: Япония — Хорватия прямая трансляция

Неожиданная пара в ⅛ финала. Если хорватов практически все предполагали увидеть на стадии плей-офф, то для японцев это большое достижение. Более того, они смогли в своей группе опередить сборную Испании, а теперь могут замахнуться на выход в четвертьфинал. Матч между сборными Японии и Хорватии состоится 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Япония — Хорватия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.