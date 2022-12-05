Япония — Хорватия, 05.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В матче 1/8 финала Чемпионата мира сыграют Япония — Хорватия. Вице-чемпионов ждали в матчах на вылет, а вот выход Японии стал неожиданностью. Команды сыграют в городе Эль-Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Сборная Япония заняла первое место в одном квартете с Испанией, Германией и Коста-Рикой. Японцам изначально отводили роль аутсайдера, но они обыграли Германию и Испанию. Сценарий побед одинаковый — пропуск мяча в первом тайме, замены и два забитых гола во втором. В матче с Германией на перелом ушло больше времени, испанцам забили в дебюте второго тайма. Единственное поражение 0:1 от Коста-Рики. Япония выиграла матчи, где играла вторым номером.

Важным игроком команды стал нападающий Рицу Доан. Он дважды выходил на замену и принимал участие в победах над Испанией и Германией. Форвард забил два мяча.

Факты и цифры:

Япония выиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;

Япония забивает два гола в 5 из 7 матчей на ЧМ;

Япония забивает в 7 из 10 матчей на ЧМ;

Япония пропускает в 9 из 10 матчей и 8 последних на ЧМ;

Япония пропускает в каждом матче на ЧМ в Катаре;

В 7 матчах на ЧМ забито 3 и более гола;

В 7 матчах на ЧМ обе сборные забили.

В матче 1/8 финала не сыграет защитник Ко Итакура. У игрока менхенгладбахской «Боруссии» дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Вице-чемпионы мира 2018 года квалифицировались в плей-офф со второго места в группе. В квартете хватило сенсаций. Первое место заняла сборная Марокко, которая в итоге оставила Бельгию без 1/8 финала. Хорваты сыграли вничью 0:0 с Марокко. С таким же счетом закончился матч третьего тура групповой стадии против Бельгии. Голы были только во второй игре хорватской сборной. Хорватия обыграла Канаду 4:1. «Шашечные» пропустили первыми, но затем отыгрались и одержали уверенную победу.

Два мяча на турнире на счету Андрея Крамарича. По голу у Ловро Майера и Марко Ливайя. Две голевые передачи на свой счет записал Иван Перишич. По ассисту у Мислава Оршича и Йосипа Юрановича. На турнире в Катаре Хорватия подтвердила то, что главной силой команды является линия полузащиты. Трио Модрич-Ковачич-Брозович помогают контролировать темп матча и мяч. Прекрасно на турнире выступает защитник Йоско Гвардиол.

Факты и цифры:

Хорватия проиграла 1 матч из 10 на ЧМ;

Хорватия забивает в 8 из 10 матчей на ЧМ;

В 6 матчах из 10 забивают обе сборные;

Хорватия без поражений в 8 последних официальных матчах;

Хорватия пропустила один мяч в Катаре.

От травмы восстановился опытный защитник Домагой Вида. Футболист попал в заявку на игру с Бельгией, но на поле не появился. Дисквалифицированных и травмированных нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия

Статус фаворита ожидаемо получила сборная Хорватии. Европейцы играли в финале прошлого чемпионата мира и по составу превосходят своего оппонента. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Букмекерская контора Победа Японии Ничья Победа Хорватии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 3,98 3,44 2,06 1,66 2,37 Winline 3,90 3,30 2,04 1,60 2,29 Мелбет 3,88 3,34 2,01 1,62 2,30 BetBoom 4,08 3,24 2,06 1,62 2,38 Leon 3,96 3,27 2,03 1,62 2,33 Pari 4,00 3,25 2,05 1,62 2,35 Fonbet 4,00 3,25 2,05 1,62 2,35 Лига Ставок 3,85 3,30 2,09 1,60 2,30 Бетсити 4,20 3,20 2,10 1,64 2,40 Марафон 3,92 3,40 2,03 1,64 2,34

Команды трижды играли очные матчи и дважды встречались на ЧМ. В 1998 году Хорватия обыграла Японию в группе 1:0. В 2006 году команды вновь встретились на групповой стадии и сыграли вничью 0:0. У Японии победа 4:3 в товарищеском матче.

Япония обыграла двух грандов мирового футбола в схожей манере: глухая оборона в первом тайме, высокий прессинг и быстрые контратаки во втором тайме. Хорватия будет готова к такому сценарию, и они прекрасно умеют подстраиваться под сильные стороны соперника. «Шашечные» пропустили всего один мяч на турнире и тот в дебюте первого тайма игры с Канадой. Японцам будет крайне сложно забить. Обе сборные не станут рисковать и сыграют от обороны. Ставка на матч: Победа Хорватии или ничья + ТМ3,5 с коэффициентом 1,60 по линии букмекерской конторы Winline. Можно выбрать проход Хорватии за 1,55.

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