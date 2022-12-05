Япония — Хорватия, 05.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
В матче 1/8 финала Чемпионата мира сыграют Япония — Хорватия. Вице-чемпионов ждали в матчах на вылет, а вот выход Японии стал неожиданностью. Команды сыграют в городе Эль-Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
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Сборная Японии
Сборная Япония заняла первое место в одном квартете с Испанией, Германией и Коста-Рикой. Японцам изначально отводили роль аутсайдера, но они обыграли Германию и Испанию. Сценарий побед одинаковый — пропуск мяча в первом тайме, замены и два забитых гола во втором. В матче с Германией на перелом ушло больше времени, испанцам забили в дебюте второго тайма. Единственное поражение 0:1 от Коста-Рики. Япония выиграла матчи, где играла вторым номером.
Важным игроком команды стал нападающий Рицу Доан. Он дважды выходил на замену и принимал участие в победах над Испанией и Германией. Форвард забил два мяча.
Факты и цифры:
- Япония выиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;
- Япония забивает два гола в 5 из 7 матчей на ЧМ;
- Япония забивает в 7 из 10 матчей на ЧМ;
- Япония пропускает в 9 из 10 матчей и 8 последних на ЧМ;
- Япония пропускает в каждом матче на ЧМ в Катаре;
- В 7 матчах на ЧМ забито 3 и более гола;
- В 7 матчах на ЧМ обе сборные забили.
В матче 1/8 финала не сыграет защитник Ко Итакура. У игрока менхенгладбахской «Боруссии» дисквалификация из-за перебора желтых карточек.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сборная Хорватии
Вице-чемпионы мира 2018 года квалифицировались в плей-офф со второго места в группе. В квартете хватило сенсаций. Первое место заняла сборная Марокко, которая в итоге оставила Бельгию без 1/8 финала. Хорваты сыграли вничью 0:0 с Марокко. С таким же счетом закончился матч третьего тура групповой стадии против Бельгии. Голы были только во второй игре хорватской сборной. Хорватия обыграла Канаду 4:1. «Шашечные» пропустили первыми, но затем отыгрались и одержали уверенную победу.
Два мяча на турнире на счету Андрея Крамарича. По голу у Ловро Майера и Марко Ливайя. Две голевые передачи на свой счет записал Иван Перишич. По ассисту у Мислава Оршича и Йосипа Юрановича. На турнире в Катаре Хорватия подтвердила то, что главной силой команды является линия полузащиты. Трио Модрич-Ковачич-Брозович помогают контролировать темп матча и мяч. Прекрасно на турнире выступает защитник Йоско Гвардиол.
Факты и цифры:
- Хорватия проиграла 1 матч из 10 на ЧМ;
- Хорватия забивает в 8 из 10 матчей на ЧМ;
- В 6 матчах из 10 забивают обе сборные;
- Хорватия без поражений в 8 последних официальных матчах;
- Хорватия пропустила один мяч в Катаре.
От травмы восстановился опытный защитник Домагой Вида. Футболист попал в заявку на игру с Бельгией, но на поле не появился. Дисквалифицированных и травмированных нет.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия
Статус фаворита ожидаемо получила сборная Хорватии. Европейцы играли в финале прошлого чемпионата мира и по составу превосходят своего оппонента. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Японии
|
Ничья
|
Победа Хорватии
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
3,98
|
3,44
|
2,06
|
1,66
|
2,37
|
Winline
|
3,90
|
3,30
|
2,04
|
1,60
|
2,29
|
Мелбет
|
3,88
|
3,34
|
2,01
|
1,62
|
2,30
|
BetBoom
|
4,08
|
3,24
|
2,06
|
1,62
|
2,38
|
Leon
|
3,96
|
3,27
|
2,03
|
1,62
|
2,33
|
Pari
|
4,00
|
3,25
|
2,05
|
1,62
|
2,35
|
Fonbet
|
4,00
|
3,25
|
2,05
|
1,62
|
2,35
|
Лига Ставок
|
3,85
|
3,30
|
2,09
|
1,60
|
2,30
|
Бетсити
|
4,20
|
3,20
|
2,10
|
1,64
|
2,40
|
Марафон
|
3,92
|
3,40
|
2,03
|
1,64
|
2,34
Команды трижды играли очные матчи и дважды встречались на ЧМ. В 1998 году Хорватия обыграла Японию в группе 1:0. В 2006 году команды вновь встретились на групповой стадии и сыграли вничью 0:0. У Японии победа 4:3 в товарищеском матче.
Япония обыграла двух грандов мирового футбола в схожей манере: глухая оборона в первом тайме, высокий прессинг и быстрые контратаки во втором тайме. Хорватия будет готова к такому сценарию, и они прекрасно умеют подстраиваться под сильные стороны соперника. «Шашечные» пропустили всего один мяч на турнире и тот в дебюте первого тайма игры с Канадой. Японцам будет крайне сложно забить. Обе сборные не станут рисковать и сыграют от обороны. Ставка на матч: Победа Хорватии или ничья + ТМ3,5 с коэффициентом 1,60 по линии букмекерской конторы Winline. Можно выбрать проход Хорватии за 1,55.
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