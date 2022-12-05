Япония — Хорватия, 05.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу уже опровергает все прогнозы. Если хорватов в ⅛ финала увидеть предполагалось, то японцев только в случае какого-то сюрприза. Он и случился. В очередной раз провалилась немецкая сборная, и первое место в группе Е заняли представители Страны восходящего солнца. Матч между сборными Японии и Хорватии состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 18:00 по московскому времени.

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Япония — Хорватия: ставки на победу

Многие рассматривали в первом туре победу японцев над командой Германии в качестве случайности, но вторая победа над испанцами уже закономерность. Впрочем, есть вопросы к испанцам совсем не игрового характера. Хорваты отбились от сборной Бельгии, но не показывают игру четырехлетней давности. Скорость японцев против опыта хорватов. Букмекеры на стороне сборной Хорватии, но не стоит отказываться от ставки на ничью в основное время, лучший коэффициент — 3,44.

Япония — Хорватия: ставки на форы

У сборной Хорватии один выигрыш, но с крупным счетом над несчастными канадцами 4 : 1, японцы выиграли два матча и оба с минимальным счетом 2 : 1. Ни о какой крупной победе той или иной команды в предстоящем матче речь не идет, поэтому букмекеры предлагают что в одну, что в другую сторону фору ноль. Однако в случае сборной Японии выигрыш может быть гораздо больше, коэффициенты от 2,66 до 2,90. Предлагаем рассмотреть эту ставку.

Япония — Хорватия: ставки на тоталы

Обе команды на групповом этапе отличились четыре раза, но учитывая, что нападение сборной Японии забило испанцам и немцам, их атака представляется более грозной. Зато у сборной Хорватии всего один пропущенный мяч. Хорваты наверняка отдадут владение японцам и будут искать шанс на контратаках. Рассмотрим привлекательную ставку на тотал больше 2,5 очень привлекательная и варьируется от 2,10 до 2,40.

Коэффициенты букмекеров на матч Япония — Хорватия