Месси о вылете Германии: «Удивился. ЧМ – очень сложный турнир, команды равны. Громкое имя уже не имеет значения»
Лионель Месси признался, что его удивил вылет Германии с ЧМ-2022.
– Вы удивились, что Германия вылетела с чемпионата мира?
– Да, я был удивлен, ведь там много сильных игроков, много молодежи. А еще из-за того, что Германия всегда входит в число лучших. Удивило, что Германия снова вылетела с чемпионата мира на групповом этапе.
Но это показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения. С каждым разом сила команд на турнире становится все более равной, – сказал капитан сборной Аргентины, выступающий за «ПСЖ».
Германия после золота ЧМ – ужас. Три провала, каждый страшнее предыдущего
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии