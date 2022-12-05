Месси о вылете Германии: «Удивился. ЧМ – очень сложный турнир, команды равны. Громкое имя уже не имеет значения»

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Лионель Месси признался, что его удивил вылет Германии с ЧМ-2022.

– Вы удивились, что Германия вылетела с чемпионата мира?

– Да, я был удивлен, ведь там много сильных игроков, много молодежи. А еще из-за того, что Германия всегда входит в число лучших. Удивило, что Германия снова вылетела с чемпионата мира на групповом этапе.

Но это показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения. С каждым разом сила команд на турнире становится все более равной, – сказал капитан сборной Аргентины, выступающий за «ПСЖ».

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