Месси о вылете Германии: «Удивился. ЧМ – очень сложный турнир, команды равны. Громкое имя уже не имеет значения»

признался, что его удивил вылет с .

– Вы удивились, что Германия вылетела с чемпионата мира?

– Да, я был удивлен, ведь там много сильных игроков, много молодежи. А еще из-за того, что Германия всегда входит в число лучших. Удивило, что Германия снова вылетела с чемпионата мира на групповом этапе.

Но это показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения. С каждым разом сила команд на турнире становится все более равной, – сказал капитан сборной , выступающий за .

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