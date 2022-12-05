Лионель Месси: «До ЧМ знали, что Аргентина – претендент на победу. Наслаждаюсь каждым моментом – с опытом и возрастом на все смотришь иначе»
Лионель Месси считает Аргентину претендентом на победу на ЧМ-2022.
– Аргентина снова вошла в число восьми лучших команд мира. Это стоит ценить?
– Да. Аргентина – это мощь, она всегда в числе лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одним из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим совершать эти маленькие шаги.
– Как вы себя чувствуете?
– Я очень спокоен, получаю огромное удовольствие от турнира. Наслаждаюсь каждым моментом. Опыт и возраст заставляют смотреть на все иначе. И я получаю очень большое удовольствие от тех моментов, которые мы сейчас проживаем.
Возможность разделить их с болельщиками – огромная радость. Здорово проживать это и видеть, как люди в Аргентине и здесь сходят с ума. Надеюсь, это продлится как можно дольше, и мы сможем двигаться дальше, – сказал капитан сборной Аргентины, выступающий за «ПСЖ».
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