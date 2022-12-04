Экс-вратарь «Боки» Монтойя о Месси: «То, что он был лучшим и 15 лет назад, просто не укладывается в голове. Мы нормализуем экстраординарное»

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Карлос Наварро Монтойя оценил игру Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Великое выступление Месси. Не укладывается в голове, что и 15 лет назад он был безусловно лучшим в сравнении с любым другим футболистом.

Его невероятная актуальность сбивает нас с толку, мы нормализуем экстраординарное явление», – написал бывший вратарь «Боки Хуниорс» в твиттере.

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