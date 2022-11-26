«Англия проиграла бы США, если бы не Магуайр. Он был великолепен». Пирс о защитнике «МЮ»

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс похвалил за игру на .

«Магуайр великолепно сыграл с (0:0). Если бы не он, Англия проиграла бы.

Конечно, мы немного разочарованы игрой. Но если искать позитив, то следует отметить превосходное выступление Магуайра. Он трижды выбивал головой мяч из штрафной площади, пару раз – из-под перекладины. Он был великолепен.

Только благодаря Харри Магуайру мы провели сухой матч», – отметил Пирс.

«Это называется «соккер»! Американцы всю игру подкалывали англичан из-за названия футбола